9 حيل للتخلص من الوزن الزائد فى العيد

بعد انتهاء شهر رمضان يعانى العديد من الأشخاص من الزيادة فى الوزن، بسبب كثرة تناولهم للحلويات والأطعمة الدسمة خلال الشهر. وحول كيفية التخلص من الوزن الزائد بعد شهر رمضان المبارك، تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على تخلص من الوزن الزائد ومنها:

1- تحديد الهدف للوصول إلى الجسم المثالى.

>2- وضع صورة للجسم المثالى الذى تريد الوصول إليه.

>3- الاقتناع التام بأن التخلص من الوزن الزائد يحافظ على الصحة.

>4- ينصح بالابتعاد عن الأنظمة الغذائية التى تعتمد على الحرمان من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم.

>5- يجب العلم أن إنقاصك للوزن بشكل سريع يتسبب فى استردادك له بطريقة أسرع.

> 6- عدم أخذ القسط الكافى من الفوائد الغذائية من الطعام يتسبب فى إصابتك بأمراض سوء التغذية.

>7- ينصح بوزن جسمك مرة كل أسبوع.

>8- الإكثار من شرب الماء.

>9- ممارسة الرياضة يوميًا.