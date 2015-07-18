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المزارعون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بسبب المنتجات الكيماوية

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المزارعون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بسبب المنتجات الكيماوية المزارعون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بسبب المنتجات الكيماوية
يثار جدل واسع النطاق فى الأوساط الطبية الفرنسية بعد وفاة أحد مزارعى مدينة بوردو الفرنسية بعد إصابته بالسرطان نتيجة استخدامه فى مزرعته لمنتجات تأتى أساسا من حمض زرنيخ الصوديوم الممنوع استخدامه فى الزراعة منذ 1973.

ويأتى هذا الجدل ليلقى الضوء على الشركات التى تسوق مثل هذه المنتجات دون الإشارة إلى أخطارها وكذلك المبيدات الحشرية الأخرى.

وكانت ابنة المزارع التى تقدمت بشكوى للحكومة قد أعلنت أن والدها أصيب بسرطان الرئة فى 2010 وتوفى فى 2012 عن عمر 70 عاما، ويرجع ذلك إلى استخدامه لزرنيخ الصوديوم والذى ظل يستخدمه لمدة 42 عاما من 1958 حتى 2000، وأن قد منعته فى 1973، وأنه منع فى بريطانيا منذ 1961، حيث إنه يؤدى إلى تلوث الهواء؛ مما يتطلب أخذ إجراءات سريعة لمنعه نهائيا.

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مصر 365

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