بالصور.. العبارات النيلية والأستاد الرياضى مقصد الأسر السوهاجية في ثانى أيام عيد الفطر‎

توافد الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، منذ الساعات الأولى من صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك علي الميادين العامة والمتنزهات والنوادي النيلية .

شهد استاد سوهاج الرياضي، ونادي الزهور وجزيرة قرمان بوسط نهر نيل سوهاج، ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين، للاستمتاع بالرحلة النيلية والجلوس مع أسرهم في وسط نيل سوهاج، وكذلك الاستمتاع بحمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضي، وركوب الخيل.

وحرص المواطنون على اصطحاب وجباتهم معهم فى هذا اليوم والتى تتمثل فى الفسيخ والاسماك المملحة كوجبة اساسية بالاضافة الى حلوى العيد والمخبوزات.

ومن ناحية اخرى شدد الامن من تواجده بمحيط تلك المتنزهات ومسحها للبحث عن اى محاولة لاى عمل تخريبى بالاضافة الى عمل وحدة الانقاذ النهرى وتشديد التواجد بأماكن العبارات النيلية بمدن سوهاج المختلفة، كما انتشرت سيارات الاسعاف باماكن تواجد المواطنين.