التموين: طرح 5 مناطق جديدة للاستثمار وإقامة مراكز لوجستية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 5 مناطق جديدة في الصعيد والدلتا ومدن القناة للاستثمار فيها من قبل المستثمرين المحليين والعرب والشركات الدولية لإقامة مناطق لوجستية للحبوب والخضر والفاكهة.

وأكد حنفي، في بيان نقلته الوزارة اليوم السبت، أن هذه المناطق اللوجستية ستوفر الحبوب والخضر والفاكهة بكميات كبيرة وتقلل المهدر منها مما يؤدي الي خفض تكاليفها وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح البيان، انه تم خلال إجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية دراسة إنشاء مركز للسجل التجاري بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، كما تم الاتفاق علي عقد مؤتمر قريبا لتوقيع عقد مع شركة فيرنبرو جلوبال الامريكية التي فازت بالمزايدة التي عقدها جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستثمار بنظام حق الانتفاع علي قطعة الارض التابعة للجهاز بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومساحتها 82 فدان لاقامة مناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة وذلك بإستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف: “أن توفير حوالي 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة هي أولى أطروحات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة مناطق تجارية متكاملة بمحافظات الجمهورية”.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة إنشاء أكبر شبكة نقل حديثة متطورة مرتبطة إلكترونيا وذلك لنقل السلع والحبوب داخليا وخارجيا.

كما تطرق إلى بحث إقامة موانئ جافة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتوفير الالاف من فرص العمل كما بحث الاجتماع عمليات إزالة التعديات التي حدثت علي بعض الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة وذلك لبدء طرحها للاستثمار.

وأشار البيان، إلى أن هذه الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدان بالاقصر و16 فدان بالفيوم و25 فدان بأسيوط و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدان بالزقازيق.

أ ش أ