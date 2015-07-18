أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر بنسبة 11.2 %

Google+ Print
زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر بنسبة 11.2 % زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر بنسبة 11.2 %

الصادرات المصرية- أرشيفية

أعلن الدكتور محمد شريف فتحى،  الوزير المفوض التجارى ارتفاع التبادل التجاري بين والجزائر خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2015 بحوالى 51.4 مليون دولار أي بنسبة 11.2 % ليصل إلى ما قيمته 477 مليون دولار مقابل حوالى 425.6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مرجعا ذلك إلى زيادة كل من الصادرات والواردات بينهما.

وأضاف الدكتور محمد شريف فتحي،  أن الصادرات المصرية للجزائر استمرت فى تحقيق أرقاما قياسية لها لم تبلغها من قبل بالرغم من التطورات الجارية وتداعيات انخفاض النفط على الاقتصاد والموازنة الجزائرية وكذلك الإجراءات التى تتخذها الجزائرية للحد من وارداتها إلا أن الصادرات المصرية للجزائر، زادت خلال الفترة من يناير- مايو 2015 بحوالى 2.8 مليون دولار لتصل الى 213.8 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014.

وأشار الوزير المفوض التجاري إلى أنه من بين أهم الصادرات المصرية للجزائر كابلات النحاس بقيمة 36،3 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالوارادت المصرية من الجزائرية ، قال الدبلوماسى التجاري المصرى إنها تمثلت فى سلع خاصه بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت بنسبة 22.63 %خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2015 بحوالى 48.6 مليون دولار لتصل إلى حوالى 263.2 مليون دولار مقابل 214.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 .

وأضاف،  أنه من المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة من العام الجارى 2015 عند استكمال مصر تنفيذ استيراد عدد ست شحنات الغاز المسال الجزائرى (ال ان جى) وفقا للاتفاق المبرم بين شركات البترول فى البلدين، مشيرا إلى أنه تم استلام الشحنة الثالثة بالفعل من الصفقة في 23 يونيو 2015 وجارى استلام الشحنة الرابعة فى يوليو 2015 … وتمثلت أهم الواردات المصرية من الجزائر فى غاز البوتان وغاز بوربان وغاز طبيعى مسال.

وأوضح الدكتور محمد شريف فتحى،  أنه بناء على المعطيات السابقة فقد أظهر الميزان التجارى بين مصر والجزائر عجزا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2015 يقدر بحوالى 49.3 مليون دولار مقابل عجز قدره 35.8 مليون دولار عن نفس الفترة العام الماضى وارجع ذلك إلى زيادة الواردات المصرية من الغاز المسال الجزائرى الذى تحتاجه مصر لسد العجز فى مجال الطاقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار