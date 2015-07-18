«مصر للطيران» تنفي منح العاملين ٤ أيام اجازة بمناسبة عيد الفطر

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، ان إجازة عيد الفطر ٣ أيام فقط تبدأ من الجمعة وتنتهي الأحد لجميع العاملين بالشركة عدا العاملين بنظام النوبات وأفراد الركب الطائر.

وقال المصدر، في بيان رسمي للشركة ان قرار الإجازة، وفقا لمنشور الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والصادر يوم الأربعاء الماضي بناء علي منشور مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن بمنح العاملين بشركات قطاع الأعمال ومنها مصر للطيران اجازة اول وثان وثالث أيام العيد فقط .

وقال المصدر، انه بالإشارة الي ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول قرار رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بمنح العاملين بالشركة 4 أيام اجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك ليس له اي أساس من الصحة.