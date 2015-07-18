قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين وسط غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب المزارعين الفلسطينيين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة أطلقت النار بشكل كثيف ومتقطع على الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من موقع "أبو صفية" العسكري شرقي مخيم المغازى، مشيرة إلى أن عمليات إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.

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