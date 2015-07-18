رئيس الوزراء العراقى: لا مكان للعصابات الإرهابية فى بلدنا وسننال منها

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادى اليوم السبت، أن لا مكان لـ"العصابات الإرهابية" فى العراق، متوعدا بالنيل منها وعدم إفلاتها من العقاب.

جاءت تصريحات العبادى تعقيبا على التفجير الذى طال ناحية بنى سعد فى محافظة ديالى أمس الجمعة، بحسب شبكة الاعلام العراقي.

وقال العبادى فى بيان، إن "عصابات داعش الارهابية ارتكبت الجمعة جريمة نكراء بالتفجير الارهابى الذى طال المدنيين فى ناحية خان بنى سعد فى ديالى بعد الانتصارات التى حققتها قواتنا البطلة فى جميع القطعات ومنها عملية تحرير الأنبار"

وأكد العبادى أن "العصابات الارهابية لن يكون لها مكان فى بلدنا وسننال منهم ومن جريمتهم النكراء ولن يفلتوا من العقاب وسيزيد اجرامهم من عزمنا على ملاحقتهم فى ساحات القتال وفى كل شبر من ارض العراق حتى القضاء على آخر إرهابى".

وأعلن مصدر أمنى عراقى اليوم السبت ان حصيلة الانفجار بلغت 40 قتيلا و71 جربحا. وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية داعش فى بيان له على موقع الكترونى تابع له المسؤولية عن التفجير وقال انه اوقع اكثر من 180 قتيلا.

وقال التنظيم ان أحد عناصره ويدعى أبو رقية الأنصارى استخدم سيارة مفخخة تحتوى على 3 طن متفجرات "وفجرها وسط تجمعات للشيعة الرافضة"، بحسب البيان.

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