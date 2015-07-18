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أمير الرياض يدشّن عيد العاصمة: نعيش أجواء إيمانية في وطن آمن

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أمير الرياض يدشّن عيد العاصمة: نعيش أجواء إيمانية في وطن آمن أمير الرياض يدشّن عيد العاصمة: نعيش أجواء إيمانية في وطن آمن
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الأمير فيصل بن بندر أثناء زيارته للمفتي

الرياض - متعب أبوظهير

    زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، صباح امس أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك. واستقبل الأمير فيصل بن بندر بقصر الحكم صباح أمس عدداً من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وكبار المسؤولين. وقال سموه في كلمة ارتجلها "نحن نعيش في أجواء إيمانية وروحانية تقوم على أسس ثابتة في هذا الوطن وفي أرجائه بأمنه واستقراره بتوجيه من القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - يحفظهم الله - ودشّن سموه أمس فعاليات احتفالات العيد في العاصمة.

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