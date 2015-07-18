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مارادونا يقاضي زوجته السابقة لسرقتها أمواله

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مارادونا يقاضي زوجته السابقة لسرقتها أمواله مارادونا يقاضي زوجته السابقة لسرقتها أمواله

(إفي): أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا أنه سيقاضي زوجته السابقة، كلاوديا بيافاني، لسرقتها أكثر من 8 ملايين دولار من أمواله.

وقال مارادونا في تصريحات لقناة (كانال امريكا) إنه سيرفع دعوى أمام النائب العام الأرجنتيني ضد بيافاني، الذي تزوجها طيلة 13 عاما وأنجب منها ابنتين (دالما وجيانينا)، مضيفا "لا يمكنني أن أصدق أن المرأة التي عرفتها طيلة 15 عاما فعلت بي هذا".

وكشف مارادونا الأمر خلال مراجعة منتظمة لحساباته المالية والمقربين منه، والتي أظهرت اختفاء 80 مليون بيزو (8.7 مليون دولار.

وحسبما أفادت قناة (تودو نوتيسياس)، فإن المراجعة المنتظمة لمارادونا كشفت بيانات مثيرة للشبهات حول زوجته السابقة، مثل امتلاكها ثلاث شقق سكنية في مدينة ميامي الأمريكية تقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار، وقيامها بعمليات شراء وبيع للعديد من الممتلكات بالولايات المتحدة بصفتها عازبة في الوقت الذي كانت فيه متزوجة، إضافة لامتلاكها 3 ملايين دولار أخرى في أحد البنوك بأوروجواي.

كما تناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات محامي مارادونا، ماتياس مورلا، التي قال فيها إن "الأدلة قاطعة، لا يمكن لكلاوديا أن تدافع عن نفسها".

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