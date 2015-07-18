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اليوم.. بدء ترميم المنازل المتضررة من تفجير القنصلية الإيطالية

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اليوم.. بدء ترميم المنازل المتضررة من تفجير القنصلية الإيطالية اليوم.. بدء ترميم المنازل المتضررة من تفجير القنصلية الإيطالية
تبدأ اليوم شركة المقاولون العرب، ترميم المنازل الواقعة خلف القنصلية الإيطالية بحى بولاق أبو العلا، والتى تأثرت من انفجار القنصلية السبت الماضى.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، قد زارا أمس منطقة بولاق خلف القنصلية الإيطالية، كما هنأ بعض أبناء المنطقة بمناسبة عيد الفطر، وتفقد أعمال التجهيزات والترميم التى تقوم بها شركة المقاولون العرب.
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