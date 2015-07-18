وفاة بيانكي سائق «فورمولا 1» متأثرًا بإصابته

أعلنت عائلة الفرنسي جول بيانكي، إن سائق بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات توفي في المستشفى السبت، متأثرا بجراحه بعد إصابته بسباق جائزة اليابان الكبرى العام الماضي.

وتوفي بيانكي، البالغ من العمر 25 عاما، في مستشفى في نيس بالقرب من مقر سكن والديه حيث كان يرقد في غيبوبة منذ وقوع الحادث في أكتوبر الماضي، حيث أصيب في البداية بارتجاج دماغي حاد، وفقا لما ذكرته عائلته حينذاك.

وفقد السائق الفرنسي (ماروسيا) وعيه نتيجة الحادث الخطير خلال جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.

وفقد بيانكي السيطرة على سيارته عند المنعطف السابع واصطدم بالرافعة التي كانت تسحب سيارة الألماني إدريان سوتيل (ساوبر) عن أطراف الحلبة بعد أن خرج عن المسار في اللفة 43.

وتحدث المسؤول الإعلامي في الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” ماتيو بونسياني، عن وضع بيانكي، قائلاً إن السائق فقد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى بالإسعاف لأن المروحية لا يمكنها العمل في ظل الأمطار الغزيرة التي هطلت فوق حلبة سوزوكا.