وزير الدفاع يزور الضباط والجنود المصابين خلال المواجهات مع الإرهاب

زار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، عدد من الضباط والصف والجنود المصابين خلال المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة ضد الارهاب والذين يخضعون حاليا لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

وقال القائد العام: “إن رجال القوات المسلحة يثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التي يحملون امانتها، ويضربون المثل في البطولة والتضحية، مؤكدين العقيدة القتالية والايمانية الخالصة لابناء القوات المسلحة أنهم خير اجناد الارض وخط الدفاع الاول عن مقدرات الشعب المصري العظيم”.

وهنأ صبحى، رجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم، أكد رجال القوات المسلحة إصرارهم على التصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي ، وأن ما يحدث من مواجهات قوية ضد الارهاب هو تأكيد علي قدرة وعزيمة الجيش المصري على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب.

أ ش أ