أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: داعش استخدم غازات سامة فى معاركه ضد الأكراد

Google+ Print
المرصد السورى: داعش استخدم غازات سامة فى معاركه ضد الأكراد المرصد السورى: داعش استخدم غازات سامة فى معاركه ضد الأكراد
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن تنظيم داعش الإرهابى استخدم غازات سامة خلال قصفه الذى استهدف قرية رجم الطفيحى الواقعة فى الريف الجنوبى لبلدة تل براك بمحافظة الحسكة فى سوريا التى يسيطر عليها وحدات الشعب الكردى.

وذكر المرصد على موقعه الإلكترونى ، أنه وثق استخدام التنظيم الغازات من خلال شهادات أطباء وتحاليل، نجم عنه حرقة فى العين واختناقات تعرض لها 12 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردى.

وأكدت الشهادات الطبية والتحاليل المخبرية التى حصل عليها المرصد، أن التنظيم استخدم نوعاً من الغاز فى قصفه على قرية رجم الطفيحى، ولم يعلم ما إذا كان الغاز المستخدم هو غاز الكلور أم غاز آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365