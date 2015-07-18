المرصد السورى: داعش استخدم غازات سامة فى معاركه ضد الأكراد

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن تنظيم داعش الإرهابى استخدم غازات سامة خلال قصفه الذى استهدف قرية رجم الطفيحى الواقعة فى الريف الجنوبى لبلدة تل براك بمحافظة الحسكة فى سوريا التى يسيطر عليها وحدات الشعب الكردى.

وذكر المرصد على موقعه الإلكترونى ، أنه وثق استخدام التنظيم الغازات من خلال شهادات أطباء وتحاليل، نجم عنه حرقة فى العين واختناقات تعرض لها 12 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردى.

وأكدت الشهادات الطبية والتحاليل المخبرية التى حصل عليها المرصد، أن التنظيم استخدم نوعاً من الغاز فى قصفه على قرية رجم الطفيحى، ولم يعلم ما إذا كان الغاز المستخدم هو غاز الكلور أم غاز آخر.