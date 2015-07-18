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منتخب مصر الأوليمبي يبدأ مشوار التأهل لأولمبياد البرازيل أمام نظيره الأوغندي

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منتخب مصر الأوليمبي يبدأ مشوار التأهل لأولمبياد البرازيل أمام نظيره الأوغندي منتخب مصر الأوليمبي يبدأ مشوار التأهل لأولمبياد البرازيل أمام نظيره الأوغندي

يخوض منتخب الأولمبي اليوم مباراة هامة أمام نظيره الأوغندي في بداية مشواره للتأهل لأولمبياد 2016 في ريود دي جانيرو بالبرازيل ، تنطلق فى السابعة والربع مساء اليوم ، علي ملعب برج العرب.

ويعول الأوليمبي بقيادة حسام البدرى، على مجموعة من العناصر أصحاب الخبرة لتخطى هذه المحطة وتحقيق فوز مريح، خاصة أن المنتخب الاوغندى تأهل لهذا الدور بعدما خاض المرحلة الأولى أمام رواندا، وانتهت المباراتان بفوز أوغندا 2/صفر ذهابا و2/1 إيابا أمامنتخبنا الأوليمبى فلم يشارك فى المرحلة الاولى من التصفيات بسبب تصنيفه المتقدم.

وحذر البدري،  لاعبي الأوليمبي من خطورة العناصر الأوغندية التى تتميز بالسرعة والقوة واللياقة البدنية العالية.

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