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«داعش» يستخدم الكيماوي بهجمات في سوريا

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«داعش» يستخدم الكيماوي بهجمات في سوريا «داعش» يستخدم الكيماوي بهجمات في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن،  بأن تنظيم “داعش” استخدم السلاح الكيماوي والغازات السامة في هجمات شنها في مناطق في سوريا .

وقال المرصد، في بيان أوردته قناة “العربية” اليوم “السبت”، إنه سجل استخدام تنظيم “داعش” غازات سامة في سوريا أواخر يونيو الماضي.

من جانبه، أكد متحدث عسكري كردي في سوريا أن التنظيم استخدم أسلحة كيماوية في هجمات شنها في سوريا أواخر يونيو، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد المواد الكيماوية التي استخدمها التنظيم على وجه الدقة ولكن الأعراض تشير إلى أنها” “غاز كيماوي”.

وأضاف،  إن الغازات السامة استخدمت في هجمات وقعت يومي 28 و29 يونيو ضد مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة، الواقعة في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى إنه لم يمت أحد من مقاتلي وحدات حماية الشعب الذين تعرضوا للغازات لأنهم نقلوا بسرعة إلى المستشفى.

يشار،  إلى أن التنظيم تعرض لاتهامات بارتكاب هجمات بالغازات السامة في العراق في مارس الماضي أيضا، حيث قالت تقارير إنه استخدم غاز الكلور السام في هجمات استهدفت قوات البشمركة قرب الموصل.

كذلك أشار محققو الأمم المتحدة إلى مزاعم بأن التنظيم استخدم غاز الكلور ضد الجنود العراقيين في محافظة الأنبار، بغرب العراق في سبتمبر من العام الماضي.

أ ش أ

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