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القمر والزهرة والمشترى يظهرون بالسماء على شكل مثلث ثانى أيام العيد

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القمر والزهرة والمشترى يظهرون بالسماء على شكل مثلث ثانى أيام العيد القمر والزهرة والمشترى يظهرون بالسماء على شكل مثلث ثانى أيام العيد
قال الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كوكبى الزهرة والمشترى اللذان كونا "دويتو" متلازم مع هلال وبدر شهر رمضان الماضى، سيعاودان الظهور مرة ثالثة السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار تادرس فى تصريحات صحفية إلى أن القمر والزهرة والمشترى ستكون فى السماء فى شكل "مثلث" أمام نجم قلب الأسد الأقل إضاءة، فى مشهد جدير بالمتابعة، وفيه يتبادل كل من الزهرة والمشترى موضعهما السابق الذى ظهرا به فى رمضان، حيث تقترب الزهرة من نجم قلب الأسد فيما يكون المشترى أقرب للقمر.

وأضاف أن ظهور الزهرة والمشترى والقمر فى هذا الوضع الهندسى سيمكن رؤيته فى مختلف الدول العربية، حيث يمكن مشاهدة هذا الاجتماع الفلكى بسهولة بالعين المجردة ليلا من أماكن مرتفعة خافتة الإضاءة.


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