وزير الطيران: المطارات المصرية استقبلت أكثر من 104 آلاف راكب أمس

صرح الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، اليوم السبت، بأن مطار القاهرة استقبل أمس أول أيام العيد 240 رحلة فى الوصول نقلت على متنها 22145 راكبا، و230 رحلة فى السفر على متنها 36371 راكبا، بإجمالى عدد ركاب 58516 فى السفر والوصول.

كما شهدت المطارات السياحية سفر ووصول 404 رحلات دولية وداخلية نقلت على متنها 45758 راكبا، لافتا إلى أن مصر للطيران قامت أول أيام العيد بتسيير 80 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية لنقل المصريين الراغبين فى قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما شهد مطارا القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية وصول 26 رحلة من جدة والمدينة لعودة المعتمرين بعد انتهاء شهر رمضان المبارك حملت على متنها 5085 معتمراً.