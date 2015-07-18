أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى تحطم طائرة بولاية ألاسكا الأمريكية

Google+ Print
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى تحطم طائرة بولاية ألاسكا الأمريكية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى تحطم طائرة بولاية ألاسكا الأمريكية
قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء تحطم طائرة جنوب شرقى ولاية ألاسكا الأمريكية، حسبما أفاد خفر السواحل أمس الجمعة.

وتم نقل المصابين بمروحية إلى مستشفى بمدينة جونو. وأدرج أحد المرضى على أنه فى حالة خطرة بينما كان آخر فى حالة حرجة.

وقالت شرطة جونو إنها تلقت اتصالا للنجدة حوالى الساعة 1:30 مساء الجمعة من شخص ما قال إنهم تعرضوا لتحطم رحلة جوية من جونو إلى مجتمع هوناه. وقالت الشرطة إن اسم المتصل تتطابق مع اسم أحد الركاب على الطائرة.

الطائرة من طراز سيسنا 207 تشغلها شركة وينغز أوف ألاسكا وتم الإبلاغ عن فقدانها بعد ظهر الجمعة. وأكدت الشركة أن الطائرة تعرضت لحادث.

المتحدث باسم خفر السواحل غرانت ديفويست قال إن جهود السلطات أحبطت فى بداية الأمر بسبب الطقس السيء والتضاريس الوعرة الحادة، واستطاعت العثور على منطقة مناسبة لعمليات رفع الطائرة.

يأتى الحادث بعد أقل من شهر من تحطم طائرة مائية لمشاهدة معالم المدينة فى منطقة جبلية فى جنوب شرقى ألاسكا، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

تحطمت الطائرة على جرف شديد الانحدار فى الخامس والعشرين من يونيو على بعد حوالى 40 كيلومترا من بلدة كيتشيكان. وكانت الرحلة مباعة من قبل شركة السياحة هولاند أمريكا وتشغلها شركة بوميتش آير التى مقرها فى كيتشيكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365