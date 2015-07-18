رئيس هيئة الأركان العامة يزور المصابين ويشاركهم فرحة العيد

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان مساء أمس مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حيث التقى المصابين وأسرهم وهنأهم بعيد الفطر المبارك، وقلد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى رعاية المصابين من منسوبي القوات المسلحة.

وقال الفريق البنيان: إن الوطن في نفوس الجند المخلصين علامات يخطونها على أجسادهم بالجراح والدماء، والمشاركة الوجدانية التي تقابل تضحيات الجنود واصاباتهم وحدها من تجعلهم يتعالون على جراحهم من أجل الوطن، وإذا كان شريكهم في ذلك الإحساس هو رأس الوطن ومليكه، وقادته؛ فذلك هو المعنى الحقيقي الذي يجعل قوة النصر الكامنة في نفوس الجنود المصابين حية وضاربة بجذورها في قلوبهم وأرواحهم.

كما صرح مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب أن برنامج رعاية المصابين بالقوات المسلحة بتوجيهات من سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعايدة المصابين، من أنشطة هذا البرنامج الذي يجمع المصابين بذويهم أيام العيد، هو بمثابة امتنان لأبطال الوطن على ما قدموه بدمهم وصبرهم في سبيل أمن هذا الوطن ووحدته وسلامته.

وقال المصاب الرقيب محمد بن موسى حسن عسيري: إن جنود الوطن المصابين ليس وحدهم ولن يكونوا لوحدهم أبداً ما دام هناك من يقدر تضحيات أبناء هذا الوطن، وقال والد المصاب: إن هذه الزيارة تأكيد صادق لذوي المصابين وعوائلهم بأن الوطن وقيادته يشدون على أيديهم، ويضمدون جراحهم ويمنحوهم كل الدعم والوفاء.