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إدارة مصيف بلطيم تعتذر للمصطافين بسبب أعمال الصرف الصحى

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إدارة مصيف بلطيم تعتذر للمصطافين بسبب أعمال الصرف الصحى إدارة مصيف بلطيم تعتذر للمصطافين بسبب أعمال الصرف الصحى
لم تجد إدارة مصيف بلطيم برئاسة اللواء أحمد خفاجة رئيس مدينة مصيف بلطيم وسيلة لمحاولة تخفيف شكاوى المصطافين والزائرين للمصيف، من أعمال الصرف التى لم يتم الانتهاء منها منذ ثلاث سنوات إلا بكتابة لافتة اعتذار.

وقالت إدارة المصيف فى لافتة الاعتذار "مدينة مصيف بلطيم ترحب بالسادة رواد المصيف، ونأسف للإزعاج بسبب أعمال مشروع الصرف الصحى، مع تحيات رئاسة مدينة مصيف بلطيم، ونظراً لانتشار الناموس فى مصيف بلطيم تقوم إدارة الصحة بالمدينة بالعمل على فترتين يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى العاشرة صباحا ومن الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء بعمليات الرش لقتل الناموس".

الآفات التى تم وضعها ونشرها على الصفحة الرسمية لإدارة المصيف -اليوم السابع -7 -2015
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الآفات التى تم وضعها ونشرها على الصفحة الرسمية لإدارة المصيف

استمرار عملية رش الناموس لمحاولة القضاء عليه -اليوم السابع -7 -2015
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استمرار عملية رش الناموس لمحاولة القضاء عليه


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