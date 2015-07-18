أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة "الايسيسكو" تدين التفجير الإرهابى بمدينة ديالى العراقية

Google+ Print
منظمة "الايسيسكو" تدين التفجير الإرهابى بمدينة ديالى العراقية منظمة "الايسيسكو" تدين التفجير الإرهابى بمدينة ديالى العراقية
أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" بشدة التفجير الانتحارى الإرهابى الذى استهدف سوقا مزدحمة فى بلدة خان بنى سعد التابعة لمحافظة ديالى القريبة من بغداد مساء أمس االجمعة خلال احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، والذى أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء.

وقالت الإيسيسكو فى بيان لها اليوم، إن هذا العمل الإجرامى الذى أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، هو جريمة نكراء فى يوم عظيم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ودليل أكيد على مروق هذه الفئة المجرمة عن سواء السبيل ومخالفتها تعاليم الإسلام، التى تدعى زورا وكذبا انتماءها إليه.

وطالبت الإيسيسكو الدول الأعضاء بتكثيف جهودها لمحاربة هذا الإرهاب الإجرامى وجميع أشكال الإرهاب التى تزرع الفوضى والدمار فى المنطقة ، وتشوه صورة الإسلام دين السماحة والرحمة والهدى والسلام.

بالفيديو..داعش:أبو رقية الأنصارى قتل 180من الشيعة بـ3 طن متفجرات بالعراق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات