منظمة "الايسيسكو" تدين التفجير الإرهابى بمدينة ديالى العراقية

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" بشدة التفجير الانتحارى الإرهابى الذى استهدف سوقا مزدحمة فى بلدة خان بنى سعد التابعة لمحافظة ديالى القريبة من بغداد مساء أمس االجمعة خلال احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، والذى أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء.

وقالت الإيسيسكو فى بيان لها اليوم، إن هذا العمل الإجرامى الذى أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، هو جريمة نكراء فى يوم عظيم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ودليل أكيد على مروق هذه الفئة المجرمة عن سواء السبيل ومخالفتها تعاليم الإسلام، التى تدعى زورا وكذبا انتماءها إليه.

وطالبت الإيسيسكو الدول الأعضاء بتكثيف جهودها لمحاربة هذا الإرهاب الإجرامى وجميع أشكال الإرهاب التى تزرع الفوضى والدمار فى المنطقة ، وتشوه صورة الإسلام دين السماحة والرحمة والهدى والسلام.

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