لجنة التغذية البريطانية: 7 ملاعق صغيرة سكر يومياً تكفى

أصدرت اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية "SACN" فى بريطانيا توصيات جديدة بشأن أقصى كمية من السكر يمكن أن يتناولها الإنسان فى اليوم، وذلك بعد قيام أعضائها من العلماء والباحثين بالعديد من التقييمات والمراجعات للتوصيات الحالية.

وأوصت اللجنة البريطانية الأشخاص البالغين بعدم تناول أكثر من 30 جراما من السكر يومياً، وهو ما يعادل 7 مكعبات أو ملاعق صغيرة من السكر، لافتة أن أغلبية الأشخاص البالغين يتناولون ضعف هذه الكميات، وخاصة أن عبوة من مشروب الكوكاكولا على سبيل المثال تحتوى على 7 ملاعق صغيرة من السكر.

وفيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، فقد أوصت اللجنة الحكومية البريطانية بتناول 24 جراماً فقط من السكر، وهو ما يعادل 6 مكعبات أو ملاعق صغيرة.

>وأضافت أن هذه التوصيات الجديدة هامة وضرورية للغاية، وستساهم فى الحد من ظاهرة السمنة والسكرى، وهما من أخطر الأمراض التى انتشرت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر يوليو الجارى.

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