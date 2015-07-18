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مصرع موظف وإصابة زوجته ونجلته فى انهيار عقار بالإسكندرية

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مصرع موظف وإصابة زوجته ونجلته فى انهيار عقار بالإسكندرية مصرع موظف وإصابة زوجته ونجلته فى انهيار عقار بالإسكندرية
لقي موظف مصرعه وأصيبت زوجته ونجلته فى انهيار جزء من العقار الكائن شارع الرند - غيط العنب غرب الإسكندرية.

وتبين لقوات الأمن أن العقار محل البلاغ مساحته 100 متر تقريبا "بناء قديم" ملك ورثة "خميس ا م" مكون من طابق أرضى وطابقين علويين بكل طابق شقتين "خاليتين من السكان" وتبين انهيار شرفة الطابق الثانى بالعقار .

أسفر الانهيار عن وفاة "محمد ا ح" 42 سنة موظف بشركة بترومنت للكيماويات وإصابة كل من زوجته "تهانى م م" سن 31 ربة منزل، ونجلتهما "سلمى م ا" 4 سنوات مقيمون دائرة القسم "بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم "تصادف مرورهم أسفل العقار".

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى الطلبة وخرجا عقب تلقيهما العلاج، تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المارة والعقار محل البلاغ والعقارات المجاورة، وتحرر المحضر إدارى كرموز، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365