رسميا .. قائد أستون فيلا ينضم إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم فابيان ديلف قائد أستون فيلا بشكل رسمي ولمدة 5 سنوات.

مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع ديلف مع بداية الأسبوع الماضي. إلا أن وبشكل مفاجئ توقفت الصفقة.

وخرج وقتها ديلف ليصرح: "لن أرحل من أستون فيلا".

وأضاف "سأبقى هنا وأتطلع للموسم المقبل وقيادة هذا النادي العظيم".

ولكن هذا كله تغيير يوم الجمعة.

ليعلن أستون فيلا ومانشستر سيتي تواصلهما لاتفاق نهائي بشأن ديلف في صفقة قدرها 8 مليون إسترليني وعقد يمتد لـ5 سنوات.

وسيرتدي ديلف القميص رقم 18 حسبما أعلن مانشستر سيتي.

وتحدث مانويل بلليجريني عن ضم ديلف قائلا: "ديلف لاعب ممتاز وأتطلع كثيرا للعمل معه".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي "لقد قدم أداء رائع الموسم الماضي مع أستون فيلا وهو واحد من ألمع لاعبي الوسط".

وشارك ديلف في 28 لقاء في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بقميص أستون فيلا. ونجح في صناعة 4 أهداف. بينما سجل هدفين فقط خلال بطولة كأس إنجلترا التي قاد فريقه للوصول إلى نهائي البطولة قبل خسارة اللقب لصالح أرسنال.

ويعد ديلف هو الصفقة الثانية القوية للسيتي بعد ضم رحيم ستيرلينج.