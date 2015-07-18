تقارير - مانشستر يستسلم لخسارة دي خيا لصالح ريال مدريد ولكن

الإثارة متواصلة والعناد مستمر. لن نترك لكم دي خيا إلا على شروطنا وإلا سيبقى معنا. مواجهة قوية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على ما يبدو إنها لن تنتهي قريبا.

دي خيا هدفا أساسيا لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لأجل تدعيم صفوف الملكي بأبرز الحراس على مستوى العالم في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد يقاتل لأجل الإبقاء على حراسه الذي كان أحد الأسباب الأساسية في احتلال الفريق المركز الرابع والعودة إلى دوري أبطال أوروبا من جديد.

ريال مدريد طلب ضم دي خيا مستغلا أن الأخير عقده يتبقى فيه سنة واحدة ولكن الأمور ليست بتلك السهولة ليبدأ بعدها مسلسل طويل.

شرط مانشستر يونايتد

وخرجت شبكة سكاي سبورتس وبي بي سي الموثوقة لتؤكد إن مانشستر يونايتد قرر عدم ترك دي خيا يرحل إلى ريال مدريد إلا في حالة تواجد سيرخيو راموس ضمن الصفقة.

يونايتد يسعى لتدعيم خط دفاعه بعدما دعم خط وسطه بالثنائي الرائع مورجان شنايدرلين وباستيان شفاينشتايجر إلى جانب ضم ماثيو دارميان ليصب النادي الإنجليزي تركيزه على دعم خط الدفاع.

ويعد سيرخيو راموس هو الهدف الأساسي لمانشستر يونايتد للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الإسباني.

راموس دخل في حرب مع ريال مدريد إلا أن الأزمة شبه انتهت بعد تأكيدات رئيس النادي بعدم رحيل راموس إلا جانب تصريحات رافاييل بينيتيث بشأن بقاء اللاعب.

إلا أن يونايتد يصر بأنه لن يترك دي خيا إلى ريال مدريد إلا بتواجد راموس ضمن الصفقة وهو الشيء الأقرب لعدم الحدوث

ماذا لو

من جانبها أشارت شبكة بي بي سي إن يونايتد استسلم تماما لخسارة دي خيا بعدما رفض اللاعب تجديد عقده ولكن لن يتركه يرحل.

يونايتد غضب كثيرا من موقف ريال مدريد بشأن ثقتهم في ضم حارس يونايتد ومن هنا فلن يرغب في ترك اللاعب هذا الموسم.

وأوضحت بي بي سي وسكاي سبورتس إن يونايتد مستعد لخسارة دي خيا في الموسم المقبل بالمجان في مقابل عدم بيعه لريال مدريد هذا الموسم.

صحيفة تايمز من جانبها أشارت إن يونايتد قدم لدي خيا عرضا يجعله أغلى حارس في العالم ولكنه رفض التجديد.

لتؤكد إن يونايتد سيبقي دي خيا هذا الموسم ويجعله يرحل الموسم المقبل بالمجان لريال مدريد.