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بالأرقام – كاكا مازال الأعلى راتبا في الدوري الأمريكي رغم ' كتيبة النجوم '

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بالأرقام – كاكا مازال الأعلى راتبا في الدوري الأمريكي رغم ' كتيبة النجوم ' بالأرقام – كاكا مازال الأعلى راتبا في الدوري الأمريكي رغم ' كتيبة النجوم '

مازال ريكاردو كاكا نجم أورلاندو سيتي الأعلى راتبا في الدوري الأمريكي لكرة القدم على الرغم من وصول كتيبة النجوم وأبرزها ستيفن جيرارد وأندريا بيرلو وفرانك لامبارد.

وكشفت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين بشكل رسمي عن رواتب لاعبي البطولة في الموسم المقبل مما يعطي إجابة واضحة عن سبب جذبه للنجوم؟

تعرف على رواتب نجوم الدوري الأمريكي كلهم بشكل رسمي بالضغط هنا.

وأظهرت رواتب اللاعبين أن هناك 21 نجما ف يالدوري الأمريكي يتقاضى سبعة أرقام أو أكثر سنويا.

ويحصل كاكا على 7,167,500 دولار سنويا متفوقا على باستيان جيوفينكو بفارق ضئيل.. 7,115,555 دولار.

أما ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول فيتقاضى 6,332,504 دولار مع لوس أنجليس جلاكسي.

ثم يأتي فرانك لامبارد نجم تشيلسي وسيتي السابق ويتقاضى ستة ملايين دولار سنويا مع نيويورك سيتي.

المفاجأة هو راتب بيرلو المنخفض مع نيويورك سيتي والمقدر بـ 2,315,694 دولار.

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