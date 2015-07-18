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بيكام يبني ملعبا لكرة القدم في وسط ميامي الأمريكية

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بيكام يبني ملعبا لكرة القدم في وسط ميامي الأمريكية بيكام يبني ملعبا لكرة القدم في وسط ميامي الأمريكية

(إفي): يعتزم لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام بناء ملعب لكرة القدم من أجل استضافة مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالقرب من وسط مدينة ميامي ومعقل فريق (مارلينز) للبيسبول.

وتوصلت مجموعة (ميامي بيكهام يونايتد) الاستثمارية لاتفاق مع مقاطعة ميامي-ديد من أجل بناء الملعب باستثمارات خاصة في "موقع أورانج بول" وهو ملعب قديم ومهدم لكرة القدم الأمريكية.

كانت بلدية المقاطعة قد اقترحت هذا المكان في السابق، دون أن تتلقى أي رد إيجابي من اللاعب الذي فعل اليوم.

ويقع المكان المختار بالقرب من نهر ميامي غربي وسط المدينة وعلى مقربة أيضا من مطار ميامي الدولي.

يذكر أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق كان قد أعلن مطلع 2014 نيته بناء ملعب بسعة 20 ألف متفرج في ميامي.

إلا أن المكانين المقترحين في قلب المدينة لم يحظيا بقبول قطاع من السياسيين والاقتصاديين فضلا عن اتحادات السكان المحلية والنشطاء البيئيين.

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