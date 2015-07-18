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أرسنال يجدد عقد مدافعه الاسباني بيليرين

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أرسنال يجدد عقد مدافعه الاسباني بيليرين أرسنال يجدد عقد مدافعه الاسباني بيليرين

(إفي): أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الجمعة تجديد عقد المدافع الإسباني الشاب هيكتور بيليرين.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي "يسر أرسنال تأكيد توقع هيكتور لعقد جديد طويل المدة مع النادي".

ووصل بيليرين إلى انجلترا في صيف 2011 قادما من برشلونة وخاض 28 مباراة وسجل هدفين مع أرسنال الموسم الماضي الأول له في البريمير ليج.

وقال الفرنسي ارسين فينجر مدرب (الجانرز) "لقد تطور كثيرا. إذا كان قد تم سؤالي الموسم الماضي، لم أكن لأضمن ما إذا كان بيليرين سيكون أساسيا بنهاية الموسم، ولكنه تمكن من تحقيق ذلك".

وأضاف "أنه شاب جاد وناضج جدا. عرفته عندما كان لديه 15 عاما ومنذ تلك اللحظة علمت أن لديه بشيء مميز. أتمنى أن يستمر في التحسن".

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