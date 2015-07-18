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بالفيديو - الشعراوي يسجل في أول ظهور له بقميص موناكو

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بالفيديو - الشعراوي يسجل في أول ظهور له بقميص موناكو بالفيديو - الشعراوي يسجل في أول ظهور له بقميص موناكو

سجل ستيفان شعراوي أول أهدافه بقميص موناكو الفرنسي في أول ظهور له مع فريقه الجديد عندما نجح في هز شباك بي إي في ايندهوفن في لقاء ودي.

موناكو أعلن رسميا استعارته شعراوي مع ميلان مع إمكانية تحويل العقد لبيع نهائي لصالح النادي الفرنسي.

لعب الشعراوي مع ميلان فوق الـ100 مباراة. ظهر بمستوى مميز في أحيان كثيرة، لكن لم يقدم المطلوب منه لفترات لم تكن بالقصيرة، لهذا بدأ يتحول من نجم واعد إلى بديل قبل أن يحول وجهته إلى فرنسا.

وشارك الشعراوي كبديل في مواجهة ايندهوفن قبل أن ينجح في تسجيل أول أهدافه مع موناكو في لقاء انتهى بفوز الفريق الفرنسي 3-1.

شاهد - هدف الشعراوي الأول مع موناكو

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فيديو اليوم السابع

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