دراسة طبية :يمكن توقع الإصابة بأمراض القلب فى سن الخامسة

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون، أن العلامات الأولى للإصابة بأمراض القلب يمكن اكتشافها فى سن صغيرة جدًا وقبل أن يتجاوز عمر الشخص 5 سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال الذين لا يحصلون على القدر الكافى من فيتامين "د"، وذلك حال عدم التعرض لأشعة الشمس الكافية أو بسبب عدم تناول الألبان، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المسبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم.

وتابعت الدراسة أن انخفاض مستويات فيتامين "د" ترتبط حسب إحصاءات العديد من الدراسات بارتفاع مستويات الكولسترول الضار "ldl" فى دم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من عام واحد وحتى 5 سنوات، وهو الذى يتسبب فى انسداد الشرايين وارتفاع فرص الإصابة بالجلطات.

وتتسبب أمراض القلب فى وفاة أكثر من 7.4 مليون شخص سنويًا طبقًا لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، من أبرز العوامل التى ترفع فرص الإصابة بها: التدخين والحمية غير الصحية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع او ارتفاع الوزن وعدم ممارسة الرياضة والإصابة بمرض السكر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS ONE"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر يوليو الجارى.