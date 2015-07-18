أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بلاش نانأة ..6 أضرار لتناول البسكويت مع الشاى

Google+ Print
بلاش نانأة ..6 أضرار لتناول البسكويت مع الشاى بلاش نانأة ..6 أضرار لتناول البسكويت مع الشاى
كوباية الشاى مع بسكويت العيد مزاج لدى الكثيرين، إلا أنه مزاج ضار وعاد لابد من التوقف عنها، فهذا الفعل الذى يعتبره البعض مجرد نأنأه و"تصبيره" بين الوجبات، ما هو إلا ضرر بالغ يطال الجسم ويعرضه للخطر.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، أكد على خطورة تناول الشاى بالبسكويت، فهى عادة خطيرة اعتاد عليها المصريين، مؤكدا أن لها من الأضرار ما يجعلهم يتخلون عنها.

وحسبما أوضح عيسى فالخطورة تكمن فى الشاى المحلى بكمية من السكر الضار، مضاف إليه خطر السكريات والدهون والدسم وبجانبه مكونات الدقيق الأبيض التى تملأ قطعة البسكويت التى يتناولها الشخص بجانب الشاى.

وذكر استشارى الباطنة مجموعة من الأضرار الصحية البالغة لتناول البسكويت بالشاى ومنها:
>- تناول البسكويت مع الشاى يفقد كلا منهما فوائد الآخر، فينال الجسم قسطا من والسعرات الحرارية العالية لا غير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم