بلاش نانأة ..6 أضرار لتناول البسكويت مع الشاى

كوباية الشاى مع بسكويت العيد مزاج لدى الكثيرين، إلا أنه مزاج ضار وعاد لابد من التوقف عنها، فهذا الفعل الذى يعتبره البعض مجرد نأنأه و"تصبيره" بين الوجبات، ما هو إلا ضرر بالغ يطال الجسم ويعرضه للخطر.

الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، أكد على خطورة تناول الشاى بالبسكويت، فهى عادة خطيرة اعتاد عليها المصريين، مؤكدا أن لها من الأضرار ما يجعلهم يتخلون عنها.

وحسبما أوضح عيسى فالخطورة تكمن فى الشاى المحلى بكمية من السكر الضار، مضاف إليه خطر السكريات والدهون والدسم وبجانبه مكونات الدقيق الأبيض التى تملأ قطعة البسكويت التى يتناولها الشخص بجانب الشاى.

وذكر استشارى الباطنة مجموعة من الأضرار الصحية البالغة لتناول البسكويت بالشاى ومنها:

>- تناول البسكويت مع الشاى يفقد كلا منهما فوائد الآخر، فينال الجسم قسطا من الدهون والسعرات الحرارية العالية لا غير