ضبط 90 طنا من الأرز بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى تركيا

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية من ضبط حوالى 90 طنا من " الأرز " قبل تهريبها إلى تركيا، ووردت معلومات إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العقيد أيمن شمسية بقيام صاحب شركة بتصدير رسالة خضراوات إلى تركيا عبر ميناء الإسكندرية .

ودلت التحريات على أن صاحب الشركة أخفى داخل مشمول الرسالة وهى عبارة عن 4 حاويات عدة أطنان من الأرز المحظور تصديره دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة وسداد رسوم مقررة، محاولا تهريبه للخارج وعدم سداد الرسوم المستحقة، والتى قدرت بحوالى 180 ألف جنيه .

بعرض المعلومات على مدير مباحث ميناء الإسكندرية اللواء هانى شاكر أمر بضبط الرسالة وبتفتيشها ضبط 90 طنا من الأرز، تم التحفظ عليهم وباشرت النيابة العامة التحقيق .