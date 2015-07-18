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ضبط 90 طنا من الأرز بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى تركيا

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ضبط 90 طنا من الأرز بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى تركيا ضبط 90 طنا من الأرز بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى تركيا
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية من ضبط حوالى 90 طنا من " الأرز " قبل تهريبها إلى تركيا، ووردت معلومات إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العقيد أيمن شمسية بقيام صاحب شركة بتصدير رسالة خضراوات إلى تركيا عبر ميناء الإسكندرية .

ودلت التحريات على أن صاحب الشركة أخفى داخل مشمول الرسالة وهى عبارة عن 4 حاويات عدة أطنان من الأرز المحظور تصديره دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة وسداد رسوم مقررة، محاولا تهريبه للخارج وعدم سداد الرسوم المستحقة، والتى قدرت بحوالى 180 ألف جنيه .

بعرض المعلومات على مدير مباحث ميناء الإسكندرية اللواء هانى شاكر أمر بضبط الرسالة وبتفتيشها ضبط 90 طنا من الأرز، تم التحفظ عليهم وباشرت النيابة العامة التحقيق .

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