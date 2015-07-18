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ضبط مسجل خطر حاول سرقة توك توك بالإكراه بمركز ميت غمر

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ضبط مسجل خطر حاول سرقة توك توك بالإكراه بمركز ميت غمر ضبط مسجل خطر حاول سرقة توك توك بالإكراه بمركز ميت غمر
تمكن أهالى قرية كفر النعمان التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من ضبط مسجل خطر قام بسرقة سائق توك توك وطالب بالإكراه.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية بلاغا يفيد أنه أثناء قيادة "محمود.م.ز" 17 سنة سائق توك توك ومقيم قرية "كفر سرنجا" توك توك بدون لوحات معدنية داخل القرية، وبرفقته "إبراهيم.ع.م" 18 سنة طالب ومقيم قرية "كفر سرنجا" استوقفهما "خالد.أ.م" 26 سنة سائق ومقيم قرية "كفر سرنجا" دائرة المركز، وهو فى حالة عدم اتزان وتفوح من فمه رائحة كحولية، كما ورد بالتقرير الطبى له معلومات جنائية والسابق اتهامه فى عدد 9 قضايا سلاح أبيض، تعاطى مخدرات، مقاومة سلطات، إيصالات أمانة وتبديد آخرهم القضية رقم 6838/2013 جنح مركز ميت غمر إيصال أمانة حبس 6 أشهر.

وهددهما بسلاح أبيض "سكين" والتعدى بالضرب على مرافق قائد التوك توك وإحداث إصابته بجرح قطعى بالإصبع الأوسط لليد اليمنى والاستيلاء منه على مبلغ 400 جنيه، فيما استغاث الجريح بالأهالى حيث تمكنوا من ضبط المتهم.

بسؤال قائد التوك توك ومرافقه أيدا نتيجة الفحص بتفتيش المتهم عُثر بحوزته على المبلغ المستولى عليه وهاتف محمول خاصته تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، تحرر عن ذلك محضر جنح مركز ميت غمر، وجارى العرض على النيابة.

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