العثور على جثمان حداد مقتول داخل أرض زراعية بالدقهلية

عثر أهالى قرية ميت الرومى التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية على جثة حداد ملقاة بأرض زراعية> وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمركز دكرنس من بعض الأهالى بالعثور على جثة ملقاة بأرض زراعية بقرية " ميت رومى" دائرة المركز.

وانتقت الرائد محمد مطر رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثمان للمدعو "محمد إ م - س" 34 حداد ومقيم ذات القرية " ومسجى على وجهه بأرض زراعية منزرعة بمحصول الأرز بمناظرته تبين أنه يرتدى فانلة وسروال داخلى وبجواره قطعة خشبية طولها حوالى " 1.5 متر " وبها بعض المسامير ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة.

وتحررعن ذلك محضر رقم إدارى المركز أخطرت النيابة العامة، حيث انتقلت وعاينت الجثمان، والتى قررت بنقل الجثمان إلى مستشفى دكرنس العام انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك–، وطلب أحد أهلية المتوفى طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساته.

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