"المصريين الأحرار" بكفر الشيخ: شاركنا الأهالى عيدهم من منظور اجتماعى دينى

أكد محمد محمود عضو حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ، أن أعضاء الحزب تواجدوا فى أول أيام عيد الفطر المبارك بين الأهالى لتهنئتهم بالعيد ومشاركة جموع الشعب المصرى فرحة عيد الفطر، بالإضافة لتقديم التهنئة للتنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر يجب أن تدار بطريقة مدنية والاحتفال الذى شارك فيه الحزب فى إطار دينى اجتماعى، ولا يمكن أن تكون التهنئة من منظور سياسى واستغلال الساحات فى أمور سياسية، لأن الشعب المصرى لديه الحس السياسى والاجتماعى والتمسك بالقيم والجانب الدينى الذى يفهم كل حقائق الأمور.