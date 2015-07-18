في_القمة - أولتراس أهلاوي يعلن حضور المران الأخير قبل المباراة

أعلنت مجموعة أولتراس أهلاوي المنتمية إلى النادي الأهلي تواجدها في مدرجات "التتش" لمؤازرة فريقها قبل مواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في "التتش" يوم الأحد على الرغم من عدم تأكيد حتى الآن أين ستقام المباراة.

وأكدت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على حضورها مران الفريق على أن يكون التجمع في تمام السادسة والنصف مساء داخل مدرجات "التتش" في الجزيرة.

ان شاء الله يوم الاحد القادم ١٩ يوليو هيكون التدريب الاخير للفريق في التتش استعدادا لمباراة الديربي . تجمع جمهور الاهلي الساعة ٦:٣٠ مساءا داخل المدرج . Posted by Ultras Ahlawy - UA07 on Friday, 17 July 2015

ويكفي الزمالك التعادل أمام الأهلي لأجل التتويج رسميا بلقب الدوري المصري.