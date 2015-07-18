أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - أولتراس أهلاوي يعلن حضور المران الأخير قبل المباراة

Google+ Print
#في_القمة - أولتراس أهلاوي يعلن حضور المران الأخير قبل المباراة #في_القمة - أولتراس أهلاوي يعلن حضور المران الأخير قبل المباراة

أعلنت مجموعة أولتراس أهلاوي المنتمية إلى النادي الأهلي تواجدها في مدرجات "التتش" لمؤازرة فريقها قبل مواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في "التتش" يوم الأحد على الرغم من عدم تأكيد حتى الآن أين ستقام المباراة.

وأكدت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على حضورها مران الفريق على أن يكون التجمع في تمام السادسة والنصف مساء داخل مدرجات "التتش" في الجزيرة.

ان شاء الله يوم الاحد القادم ١٩ يوليو هيكون التدريب الاخير للفريق في التتش استعدادا لمباراة الديربي . تجمع جمهور الاهلي الساعة ٦:٣٠ مساءا داخل المدرج .

Posted by Ultras Ahlawy - UA07 on Friday, 17 July 2015

ويكفي الزمالك التعادل أمام الأهلي لأجل التتويج رسميا بلقب الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع