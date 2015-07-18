حكاية #في_القمة – عندما تُوج الزمالك بلقب الدوري بإسقاط الأهلي في يوم صفر المونديال

من أجل تتويج الزمالك ببطولة الدوري رسميا فأمامه مواجهة الأهلي إن حقق بها الفوز سيحمل الدرع.. هنا لا نتحدث عن موسم 2014-2015.. بل العودة للوراء أكثر من 10 سنوات.

التاريخ: 15 مايو 2004

المكان: استاد الكلية الحربية

الحدث: القمة 93 في الدوري المصري

الظروف متشابهة إلى حد كبير، يتصدر الزمالك جدول الدوري ويلتقي بالأهلي قبل نهاية المسابقة.. فاز 2-1، فحسم اللقب قبل نهايته بأربع مباريات بعد زيادة الفارق مع الفريق الأحمر إلى 13 نقطة.

ويوم الثلاثاء يحتاج الزمالك لنقطة واحدة لكي يكون الفارق بين الفريقين 9 نقاط قبل مباراتين عن النهاية وهذا يعلن الفريق الأبيض بطلا للدوري.

ويستعرض FilGoal.com حكاية #في_القمة حول أخر لقب حققه الزمالك..

ظروف متشابهة

الزمالك يدربه البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني.. والفريق الأبيض مسيطر على موسم 2003-2004 دون أدنى خسارة وفي جعبته 57 نقطة من 21 مباراة فاز في 18 وتعادل في ثلاثة ولم يهزم في ختام الجولة 22 من الدوري المصري.

وهدف الزمالك في هذا التوقيت إثبات جدارته بالتتويج .. ويا حبذا لو كان أمام الأهلي في القمة المصرية باستاد الكلية الحربية.

في الوقت الذي يجلس مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي على مقاعد البدلاء في ولايته الثانية بعد إقالة توني أوليفيرا لسوء النتائج وتولى فتحي مبروك (المدير الفني الحالي للأهلي) المسؤولية قبل التعاقد مجددا مع الساحر.

الأهلي دخل المباراة بهدف تعكير انتصارات الزمالك هذا الموسم ومحاولة تأجيل حسم لقب الدوري القريب من القلعة البيضاء.

وسعى جوزيه خلال معسكر الفريق الأحمر وفقا لصحيفة (الأهرام) في عددها الصادر ليلة يوم المباراة التي تاريخها 15 مايو 2004 أن يحفز لاعبي الأهلي لتكون بدايتهم الحقيقية في الموسم المقبل.

والتاريخ شهد بعد ذلك أن الأهلي عقب خسارة هذا الموسم نجح في بناء فريق قوي سيطر به على إفريقيا حتى الموسم الماضي..

هذا ما يحاول الأهلي تداركه في الموسم الحالي.

2-1

ونجح فريق فينجادا في الفوز بنتيجة 2-1 ليرفع رصيد فريقه للنقطة 60 بفارق 13 نقطة عن الأهلي.

سجل بشير التابعي هدف الزمالك الأول من ركلة حرة رائعة بعد طرد أحمد السيد مدافع الأهلي في الدقيقة 13 نتيجة "كوع" في وجه حسام حسن مهاجم النادي الأبيض أثناء التحام هوائي وسط اعتراض أدى لتوتر لاعبي الفريق الأحمر.

بشير التابعي المعروف في هذا التوقيت بتسديداته الصاروخية نجح في دك شباك عصام الحضري بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني ينجح عبد الحليم علي بعد مرور 13 دقيقة أيضا في تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة.

ثم سجل محمد أبو تريكة لاعب الأهلي أول أهدافه في مباريات القمة بتصويبة في المقص.. بالتأكيد لم يكن يعلم حينها أن الكرة ستبتسم له ويهز مرمى الزمالك بـ13 هدفا ويتصدر الرقم التاريخي لمختار التتش هداف الأهلي في مباريات الزمالك.

صفر المونديال

صباح يوم القمة كانت الأنظار متجهة إلى زيوريخ حيث مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنافسة على شرف استضافة مونديال 2010.

لكن مصر حصدت "صفر المونديال" الشهير ونجحت جنوب إفريقيا في استضافة البطولة بعد التفوق على المغرب.