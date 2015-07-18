أرقام #في_القمة – 15 معلومة لا تعرفها عن مواجهة الأهلي والزمالك

هل تعلم ما هي أكبر نتيجة تحققت في مباريات القمة بالدوري المصري؟ من هم أكثر من سجلوا بالخطأ في مرماهم بمواجهات الأهلي والزمالك؟ كم مرة احتل الأحمر المركز الثاني؟

يصطدم الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري بمباراة حاسمة للقب المسابقة بالنسبة للفارس الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

لكن هناك أرقام تشكل معلومات قد لا تعرفها عن مواجهة الفريقين بالدوري.

** ويخص FilGoal.com عرض 15 معلومة تاريخية حول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري (فقط).

- مباراة القمة المقبلة ستكون رقم 110 في الدوري، فاز الأهلي في 38 والزمالك في 25 .. وتعادلا في 46.

- سجل الزمالك 98 هدفا في شباك الأهلي بالدوري مقابل 133 هدفا للفريق الأحمر.

- التعادل السلبي هي أكبر النتائج التي حدثت في مباريات القمة بالدوري بواقع 19 مباراة.. ثم التعادل 1-1 في 17 مباراة.

- أكثر النتائج التي فاز بها الزمالك هي 2-1 تسع مرات مقابل سبع مباريات للأهلي انتصر بهذه النتيجة.

- أكثر النتائج التي فاز بها الأهلي 1-0 وذلك في 10 مباريات مقابل ثمانية للزمالك.

- لم يحدث في أي عقد من الزمان (10 سنوات) منذ بداية الدوري موسم 1948-1949 أن سجل الزمالك عدد أهداف أكثر من الأهلي باستثناء الفترة من 1980 وحتى 1989 بواقع 17 هدفا مقابل 15 للأهلي.

- أكبر فارق في الأهداف في عقد زمني بالدوري كان في الفترة من 1950 وحتى 1959 لصالح الأهلي الذي سجل 31 هدفا مقابل 17 للزمالك في مباريات القمة بفارق 14 هدفا.

- منذ 2010 وحتى الآن سجل الأهلي سبعة أهداف مقابل ستة للزمالك ونحن في منتصف العقد السابع للدوري المصري.

- هداف مباريات القمة في الدوري المصري هو حسام حسن برصيد تسعة أهداف (5 مع الأهلي و4 مع الزمالك).

- هداف الزمالك في مباريات القمة بالدوري هما علاء الحامولي وخليل قدري بواقع خمسة أهداف.

- هداف الأهلي في مباريات القمة بالدوري هما السيد عطية (توتو) ومحمد أبو تريكة برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

- ثلاثة لاعبين فقط سجلوا في شباكهم بالخطأ خلال مباريات القمة بالدوري.. أحمد توفيق هو الزملكاوي الوحيد. بينما إبراهيم الكبير ومحمد عامر سجلا في شباك الأهلي بالخطأ لصالح الزمالك.

- أسوأ مركز احتله الأهلي كان السابع في موسم واحد.. بينما أقل ترتيب للزمالك هو السادس مرتين.

- في حالة فوز الزمالك بالدوري سيكون الأهلي وصيفا للمسابقة للمرة 11 في تاريخه مقابل 30 مرة لأصحاب القميص الأبيض.

- قائمة الزمالك الحالية لا تضم إلا أيمن حفني فقط الذي سجل في مباريات القمة بالدوري المصري، أما قائمة الأهلي فتضم ثلاثة لاعبين (عماد متعب 6 + وليد سليمان 1 + جدو 1) ممن أحرزوا في قمة الدوري.

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المعلومات من موقع د.طارق السعيد الإحصائي