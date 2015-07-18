اليوم.. انطلاق احتفالات فرع ثقافة أسوان بعيد الفطر

يبدأ فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس نجيب، مدير عام الفرع، الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك بعدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع بدءا من ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن احتفالات العيد تبدأ اليوم السبت بالعرض المسرحى "حنان فى بحر المرجان" على مسرح قصر ثقافة أسوان، ويقدم العرض ثانى وثالث أيام العيد ويبدأ فى الساعة الثامنة مساء.

وأضاف "إدريس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن احتفالات العيد تشمل أيضا عرض مسرح عرائس لأحمد كشرى، واسكتش للأطفال، بينما فى قصر ثقافة كوم أمبو يتم تنظيم ورشة فنية عن احتفالات العيد، وألعاب ومسابقات، بجانب عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى، وعرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بمركز شباب قسطل، وعرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بمكتبة أدندان.