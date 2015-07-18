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"الزراعة" توفر 1.2 مليون طن أسمدة لـ8.4 مليون فدان من المحاصيل الصيفية

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"الزراعة" توفر 1.2 مليون طن أسمدة لـ8.4 مليون فدان من المحاصيل الصيفية "الزراعة" توفر 1.2 مليون طن أسمدة لـ8.4 مليون فدان من المحاصيل الصيفية
كشف تقرير رسمى بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة،‏ أن إجمالى كميات الأسمدة الموردة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات بالمحافظات يصل إلى مليون و208 ألف طن مترى، من إجمالى احتياجات الزراعة الصيفية، البالغ مليونين و250 ألف طن، تشكل نسبة 54% من الاحتياجات للموسم الصيفى، لمساحة 8 ملايين و458 ألف فدان، هى إجمالى المساحات الزراعية المقننة رسميا من وزارة الزراعة.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، وصول 54% من مقررات الأسمدة للزراعات الصيفية بالجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع الخاص أو العام ملتزمة حتى الآن بتوريد المقررات السمادية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أنه يتم التنسيق باستمرار مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة حتى تلتزم باستكمال حصتها لاحتواء أى أزمات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال المهندس خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك تقريرا يوميا يتلقاه الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، حول كميات الأسمدة التى تصل إلى الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المحاصيل الصيفية بالمحافظات، مؤكدا أن وضع الأسمدة مستقر ولا يوجد أزمة فى الموسم الحالى وهناك لجان رقابية للسيطرة على تجارة السوق السوداء، حيث يتم الصرف بمعاينة طبيعية على أرض الواقع لمن يزرع الأراضى فعليا وليس المالك، واتخاذ جميع الإجراءات المشددة فى أسلوب التوزيع، وتحديد الجهة التى تقوم به، حسب طلبات المزارعين فى كل منطقه ويتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة".

وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بتحويل جميع مخالفات تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء والتلاعب فى توزيع الأسمدة إلى جهات التحقيق، لوصولف الدعم للفلاح من مستلزمات الإنتاج، مشددا على أن دور الدولة توفير المستلزمات بأسعار مناسبة، ومنع أى نقص فى المعروض منها.

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