"اليوم السابع" يعتذر لمشتركى تى إى داتا عن عدم تمكنهم من تصفح الموقع

تعتذر "اليوم السابع" لقراء الموقع الأعزاء مستخدى شبكة إنترنت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" عن عدم تمكنهم من تصفح موقع "اليوم السابع"، وتؤكد لهم أن هذا الخلل الطارئ خارج عن إرادتها، وخاص بمشكلة تقنية لشركة "تى إى داتا".

وقد بادر الفريق التقنى لـ"اليوم السابع" بالاتصال بالشركة المصرية لنقل البيانات لعلاج الخلل باسرع وقت، خاصة بعد سيل المكالمات الهاتفية من القراء الأعزاء، وقد وعد الفريق الفنى لشركة " تى إى داتا "بإصلاح الخلل خلال فترة وجيزة، حتى تعود الخدمة الى سابق عهدها.

وحتى يتم إصلاح المشكلة، فيمكن للقراء الأعزاء مستخدمو شبكة "تى إى داتا" الدخول على موقع "اليوم السابع "عن طريق الموبايل إنترنت، أو الدخول من أى شبكة إنترنت أخرى.