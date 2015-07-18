غرق شاب فى النيل خلال أول أيام العيد بسوهاج

لقى شاب مصرعه غرقًا اليوم أثناء استحمامه فى نهر النيل بالقرب من العبارة النهرية بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج تزامنًا مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك وما زالت فرق الإنقاذ النهرى البحث عن الجثة.

وتواصل أجهزة مديرية أمن سوهاج رفع درجات الاستعداد بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والبيئة لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين في العيد، إضافة الى تكثيف التواجد الأمنى بالمتنزهات والذى بدأ منذ أيام.

وقامت شرطة السياحة بالمرور على مختلف الفنادق والمنشآت السياحية الواقعة بنطاق المديرية لمراجعة نسب الإشغال خلال الإجازة والتأكد من هوية النزلاء كإجراء تأمينى مع إخطار الفنادق بأرقام الطوارئ خلال العيد.

كما رفعت شرطة المسطحات والإنقاذ النهرى درجة الاستعداد للقصوى ونشرت دوريات مائية بطول المحافظة داخل نهر النيل ومنعت الأهالى من السباحة فيه حفاظًا على حياتهم كما منعت تحرك أى قوارب صغيره وركوب الأفراد بها مع قصر التنزه على اللانشات والمراكب الصادر لها تقرير سلامة وصحة مهنية.