ولي ولي العهد نقل تحيات وتهاني خادم الحرمين لرئيس الأركان ونائبه وقادة أفرع القوات والمناطق العسكرية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي نائبه الفريق ركن فياض الرويلي وقادة أفرع القوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية الذين قدموا للسلام على سمو ولي ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك سائلاً الله عز وجل أن يعيده على بلادنا بالخير والمسرات.

من جانب آخر، جرى اتصال هاتفي أمس بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين تبادلا خلاله التهاني بعيد الفطر المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد تلقى اتصالين هاتفيين أول من أمس من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، هنآ سمو ولي ولي العهد خلال الاتصالين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادلهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على المسلمين بالخير والبركات.