ولي العهد وصل إلى جدة قادماً من مكة المكرمة

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح أمس مكة المكرمة متوجها إلى جدة.

وقد غادر بمعية ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز.

ووصل سمو ولي العهد في وقت لاحق صباح أمس إلى جدة.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.