معبد أبو سمبل بأسوان يستقبل 500 زائر فى أول أيام عيد الفطر

استقبل معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، ما يقرب من 500 زائر "أجنبى ومصرى"، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد حسام عبود مدير آثار أبو سمبل، أن أعداد الزائرين فى أول أيام عيد الفطر، شهدت تزايداً ملحوظاً عن السنوات القليلة الماضية، خاصة من المصريين الذين حرصوا على التواجد فى ساحة معبدى الملك رمسيس وزوجته الملكة نفرتارى، عقب أداء صلاة العيد.

وأضاف "عبود"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معبد أبو سمبل يستعد لافتتاح الموسم السياحى الجديد، من خلال ظاهرة تعامد الشمس، فى شهر أكتوبر المقبل، وتوجيه الدعوة خارجياً لضيوف مصر من الأجانب السائحين.