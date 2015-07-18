حميد النعيمي يتبادل تهاني العيد مع الشيـوخ والمواطنين وكبار المسؤولين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جموع المهنئين الذين توافدوا الى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتقبل سموهما التهاني من سمو الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان.

تهان

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام للقيادة العامة لشرطة عجمان والعقيد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط العاملين بالقيادة العامة وكبار رجالات الدولة وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

صلاة العيد

وكان صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين، بعد الانتهاء من صلاة العيد، كما تقبل سموهما التهاني من الشيوخ والمواطنين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أدى صباح أمس صلاة العيد في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

تقوية الأواصر

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني مدير المعهد العلمي الإسلامي في عجمان الذي هنأ المسلمين بعيد الفطر المبارك، ثم تحدث عن معاني عيد الفطر الذي تقوى فيه الأواصر الاجتماعية والإنسانية يرزق الناس فيه السعادة والسرور لأنهم أطاعوا ربهم وصاموا شهرهم وقاموا ليلهم وفرحوا بفطرهم. وأوصى الشيخ الحوسني المسلمين بصلة الأرحام ومساعدة المحتاجين والعطف على المساكين، وتحدث في خطبته عن ضرورة تمسك المسلمين بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أوصاهم بتقوى الله وحسن المعاملة والتواصل والتراحم، مؤكدا في خطبة العيد ان الاسرة عماد المجتمع واساس نهضته وحضارته، فباستقرارها تستقر الحياة وتزدهر ولا تقوم الاسرة السعيدة الا على المودة والمحبة واحتواء المشكلات بحكمة وتعقل وتفاهم وتعاون.

تجديد العهد

كما هنأ شعب الامارات وقيادته الرشيدة، مؤكدا ان الشعب في هذا اليوم يجدد لقيادته العهد والولاء في مودة ومحبة وإخاء في صورة فريدة ووحدة راسخة متينة تعكس العادات والتقاليد الأصيلة وتظهر قوة التلاحم الاماراتي قيادة وشعبا فهو مجتمع متصافح متسامح يرخي الاستقرار فيه بظلاله ويجود الازدهار بثماره ويشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة.

ودعا الشيخ الحوسني في خطبته المولى عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خدمة الإسلام وخير البلاد والعباد وان يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء.