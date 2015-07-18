محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ راشد في منطقة زعبيل

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشيخ راشد في منطقة زعبيل في دبي صباح أمس، وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المصلين.

أساس الإسلام

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والمصلون إلى خطبة العيد ألقاها فضيلة الدكتور عمر الخطيب وكان موضوعها السلام، حيث أشار إلى أن أساس الإسلام هو السلام وهو اسم من أسماء الله تعالى، إذ قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله على الأرض فأفشوا السلام بينكم، والسلام تحية المسلمين ولا ينقطع عن أهل الجنة وهو سبب الرفعة والتقدم والأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق «افشوا السلام كي تعلوا» أي كي تتقدموا وتسمو أخلاقكم وتستقيم حياتكم وتعيشون بطمأنينة وسكينة.

رحمة ومغفرة

ودعا خطيب العيد في ختام الخطبة أن يحفظ الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من كل سوء وأن يوفقهما لخدمة دولتنا وشعبنا وديننا الحنيف.

كما دعا بالرحمة والمغفرة إلى الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والشيخ راشد والشيخ مكتوم، طيب الله ثراهما، وأن يسكنهم في جنات النعيم، وختم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتم على دولتنا نعمتي الأمن والاستقرار والتلاحم الوطني والسعادة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي.