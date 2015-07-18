قرقاش: العرفان لأفراد قواتنا المسلحة وتضحياتهم

وصف معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مراسم استقبال جثمان الشهيد عبدالعزيز الكعبي بأنها جليلة.

وقال في تدوين عبر «تويتر»: «العرفان لأفراد قواتنا المسلحة ولتضحياتهم، ونسأل الرحمن في هذا العيد أن يحفظ أبناءنا».

وأضاف «نقف بخشوع أمام والد الشهيد وهو يتلقى العزاء، هل هناك أصعب من تلك اللحظات؟ يخجلنا تواضع جهدنا للوطن أمام العطاء والتضحية». وزاد «اللهم نسألك راية بيضاء إن إمتحنا في خدمتنا وحبنا للإمارات، روح الشهيد ودمائه الزكية وربيع شبابه يمتحنا في حبنا لبلدنا».