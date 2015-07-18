محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزيان في الشهيد عبد العزيز الكعبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات قيادة وشعباً تفخر وتعتز بتضحيات أبنائها البررة الذين جسدوا بما قدموه من عطاء وبذل أرقى صور الوفاء والفداء لهذا الوطن، وأروع معاني التآزر والتكاتف لنجدة الأشقاء ونصرة قضاياهم العادلة.

وأوضح سموهما أن ما سطره أبناء الإمارات البواسل من تفان وإخلاص وحب ووفاء لهذا الوطن وقيادته وشعبه، سيبقى محفوراً في قلوب ووجدان شعب الإمارات، يروونه بمزيد من الفخر والإكبار للأجيال الحاضرة والقادمة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء لأسرة الشهيد الملازم أول عبدالعزيز سرحان صالح الكعبي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموهما لمنزل الشهيد في منطقة الفوعة بمدينة العين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن صادق تعازيهما لأسرة الشهيد في هذا المصاب.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء إلى جانب سموهما، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل مواقفها المبدئية ونهجها الراسخ في اتجاه دعم ونجدة الأشقاء، وتقديم العون اللازم لهم بشتى أشكاله، لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر المحدقة التي تستهدف أمن واستقرار بلدانهم.

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إلى ذلك نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صورة على موقع سموه في «انستغرام» وعلق قائلاً: «قدمت اليوم برفقة أخي محمد بن زايد واجب العزاء في ابن الإمارات وشهيدها عبدالعزيز الكعبي».

وأضاف سموه: عبد العزيز الكعبي هو كجميع أبناء القوات المسلحة .. رجال إذا ناداهم الوطن .. وأبطال إذا جاءت الشدائد .. وأسود عند الواجب.. رحم الله جميع شهدائنا.

كما نشر الحساب الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على «إنستغرام» فيديو لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى منزل الشهيد عبدالعزيز سرحان الكعبي، لتقديم واجب العزاء، ويظهر الفيديو والد الشهيد متوسطاً صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

وخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الحضور قائلاً: القوات المسلحة فيها ولدك وفيها أخوك وفيها أبوك ويللي فيها من الأمثال هذه لا بد ما ترد إلا بالخبر الطيب، وعقب سرحان الكعبي على كلمة سموه: بقيادتكم يا طويل العمر.